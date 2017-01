Affaire Penelope Fillon : perquisition en cours à l’Assemblée nationale

"On se réjouit de l'évolution rapide de l'enquête afin qu'elle soit tout aussi rapidement clôturée", a déclaré l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy. Quant au groupe Les Républicains à l'Assemblée, il a fait savoir via Christian Jacob, son président, qu'il "fait bloc" et "soutient unanimement" le candidat à l'élection présidentielle. Le chef de file des députés LR, a par ailleurs déclaré en conférence de presse avoir été informé dans la matinée d'une "perquisition" par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Plusieurs sources parlementaires évoquant une perquisition "en cours" au bureau de l'ancien Premier ministre. D'autres sources, proches de l'enquête, évoquaient plutôt une remise de documents.





Pour rappel, l'enquête sur les activités de Penelope Fillon s'est accélérée lundi après-midi avec l'audition des deux époux à Versailles, qui a duré environ cinq heures. Le PNF a ouvert mercredi dernier une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.