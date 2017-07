Affaire Grégory : Murielle Bolle reste en détention

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a décidé mardi de maintenir en détention Murielle Bolle, mise en examen pour enlèvement dans l'affaire Grégory, mais elle n'a pas l'intention "de la garder longtemps" en prison, selon son avocat. Cette décision est conforme aux réquisitions du procureur général Jean-Jacques Bosc. "Murielle Bolle est maintenue en détention, la présidente (de la chambre de l'instruction, ndlr) ayant précisé que l'intention de la cour n'était pas de la garder longtemps", a déclaré devant la presse Me Jean-Paul Teissonnière, qui avait plaidé pour une remise en liberté de sa cliente sous contrôle judiciaire en faisant "des propositions" pour aménager sa sortie.





"Le problème qui n'a pas pu être surmonté, c'est la question de l'hébergement", a souligné Me Teissonnière. "Notre objectif dans les semaines qui viennent, le plus rapidement possible, c'est de trouver une proposition qui convienne à la cour et nous ferons à ce moment-là une nouvelle demande de remise en liberté."