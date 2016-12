Agen : un prof homosexuel porte plainte pour discrimination contre le lycée qui l’a suspendu

Quelques mois plus tard, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. "Alors même qu’à l’origine les échanges s’étaient déroulés dans un cadre privé, leur divulgation au sein de la classe, quelles qu’en soient les conditions, portait nécessairement atteinte à la sérénité des élèves et au bon déroulement des cours", a estimé le tribunal ce jugement rendu en novembre.





Retourné en Equateur, le professeur a reçu l’aide de l’association d’homosexuels lot-et-garonnaise Ecce Homo. "Si cela avait été un hétéro, il n’y aurait pas eu ce remue-ménage", s’insurge son président. "On s’est dit : 'C’est un étranger, il repartira et on n’en reparlera plus' ". Soutenu par l’association, l’enseignant a interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Il a également porté plainte au pénal contre le lycée pour discrimination.