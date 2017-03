Agression d'un professeur juif à la machette : 7 ans de prison pour l'agresseur âgé de 15 ans

Benjamin Amsellem, un enseignant juif, avait été agressé à la machette en janvier 2016 dans une rue de Marseille. Son assaillant, Yusuf K., un adolescent radicalisé âgé de 15 ans à l'époque des faits, a été condamné ce jeudi à 7 ans de prison par le tribunal pour enfants de Paris. Une peine de prison à laquelle succédera 5 ans de suivi socio-judiciaire, une peine sans privation de liberté mais avec certaines obligations, notamment de scolarisation et d'indemnisation de la victime.





À l'issue de ce procès qui a eu lieu a huis clos, en raison de l'âge de l'agresseur, l'avocat de la victime, Me Labi, contacté par LCI, s'est dit "satisfait" de la peine prononcée par le tribunal. Mis en examen pour tentative d’assassinat aggravée en raison de l’appartenance de la victime à une religion déterminée et en relation avec une entreprise terroriste, l'adolescent s'était "radicalisé via internet", selon le procureur de la République.