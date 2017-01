Agression raciste dans le métro parisien : les supporters de Chelsea devant la justice ce mardi

"J'attends ce procès depuis bientôt deux ans. J'espère qu'il me permettra de tourner la page et de me reconstruire", a confié Souleymane Sylla au Parisien. En février dernier, il avait été invité à assister au match Chelsea-PSG et avait affirmé, que s’il n’était pas fan de football, sa présence symbolisait beaucoup. "Je veux montrer aux Anglais et en particulier à mes agresseurs que je suis toujours là, toujours bien vivant".





Quelques mois après son agression, Souleymane Sylla avait confié son calvaire dans les colonnes du Guardian : "Ce jour-là, tout ce que j’essayais de faire, c’était de rentrer chez moi. J’ai essayé de reprendre une vie normale après cette agression, mais, traumatisé, j’ai eu du mal à reprendre le chemin du métro. Je ne prends plus le métro désormais. Pour la première fois de ma vie, je suis traité pour dépression et j’ai dû prendre des arrêts maladie. J’ai l’impression de ne plus être la même personne depuis ce jour". Les quatre supporters mis en cause ont toujours nié les faits et ce, en dépit des images enregistrées par les vidéosurveillances de la RATP et d’un témoin. SOS Racisme et la Licra se sont portées parties civiles.