Agression raciste de Souleymane Sylla : les supporters de Chelsea condamnés à du sursis

Les condamnations sont conformes aux réquisitoires. Près de deux ans après les faits, quatre fans du club de football de Chelsea (Londres) ont été condamnés à Paris à des peines de prison ferme. Ils étaient poursuivis pour avoir repoussé d'un wagon du métro de Paris un homme noir, en raison de sa couleur de peau, et d'avoir entonné parallèlement des chants racistes.





Des quatre supporters, venus supporter leur club face au PSG dans le cadre d'un match de Ligue des champions, seuls deux étaient présents à l'audience. Ils ont été condamnés à huit et six mois de prison. Les deux autres, absents, écopent quant à eux d'une peine de douze mois de prison avec sursis. Les quatre supporters sont par ailleurs condamnés à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à la victime.