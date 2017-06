Aide aux migrants : Cédric Herrou de nouveau en garde à vue

Cédric Herrou a de nouveau été placé en garde à vue à la gendarmerie de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes). C'est ce qu'a révélé son avocat Me Zia Oloumi à l'AFP. "On lui reproche l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière", a-t-il expliqué.





Ce militant, âgé de 37 ans, agriculteur bio de la région de Nice, est devenu le symbole de l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne. Il est dans les locaux de la gendarmerie depuis 16 heures mercredi, a précisé son avocat qui explique que cette garde à vue "est un peu particulière". Selon son conseil, il s'agissait au départ d'une audition libre pour une simple vérification, qui s'est ensuite muée en garde à vue pendant toute la nuit et susceptible d'être prolongée.





D'après Me Oloumi, les gendarmes souhaitaient vérifier la situation de deux migrants, mineurs, qui étaient arrivés chez Cédric Herrou et pour lequel il avait fait un signalement auprès des autorités. L'agriculteur aurait demandé leur prise en charge.