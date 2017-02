Mort d'un enfant dans le Pas-de-Calais : le supplice de Yanis, 5 ans, dévoilé

Selon les premiers éléments de l'enquête, le beau-père, âgé de 30 ans, a eu le rôle majeur. "On a un mis en cause principal. La punition et les violences seraient imputées au beau-père", confie une source proche du dossier. La mère serait restée plus passive. Le couple n’était pas connu des services sociaux. Il vivait dans une HLM dans le centre d'Aire-sur-la-Lys et avait l’habitude de passer ses week-ends dans un cabanon rudimentaire près des rives du canal où se sont nouées les dernières heures de Yanis. Le beau-père fait mention d’une condamnation pour une blessure involontaire sur un chien. S'il a reconnu avoir infligé une punition à l’enfant durant sa garde à vue, il ne semble pas avoir pris la mesure de son geste. "Il ne se rend pas compte du décalage de la punition qu'il a infligée à l'enfant, poursuit cette source. Ce n'est visiblement pas la première fois que Yanis était puni". Ce mardi matin, le parquet de Saint-Omer s’est dessaisi de l’enquête au profit du parquet de Boulogne-sur-mer, compétent en matière criminelle.