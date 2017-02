Alexandre Balkany placé en détention provisoire pour non-paiement de l'intégralité de sa caution

Le député-maire LR de Levallois a été mis en examen notamment pour corruption passive, fraude fiscale, blanchiment de corruption et de fraude fiscale aggravée. Son épouse et première adjointe Isabelle Balkany a été mise en examen notamment pour blanchiment de fraude fiscale. Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany notamment sur leur propriété de Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas : deux sur l'île antillaise de Saint-Martin et une autre à Marrakech, Dar Gyucy.





Autant de biens saisis par la justice, à l'exception de l'une des deux propriétés antillaises, revendue depuis. Les enquêteurs soupçonnent le couple de s'être dissimulé derrière ces sociétés offshore, en utilisant comme prête-nom l'un de leurs proches, Jean-Pierre Aubry, l'ancien directeur général de la société d'économie mixte d'aménagement de Levallois-Perret. Le 27 janvier dernier, le PNF a notifié la fin de ses investigations et désormais, il a trois mois pour prendre ses réquisitions avant une décision des juges de renvoyer ou non les protagonistes en procès.