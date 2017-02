Amazon, Zalando, H&M... : 19 poids lourds du e-commerce épinglés pour de fausses promotions

D'autres entreprises de vente en ligne telles que H & M et Showroomprivé ont également été condamnées pour tromperie commerciale pour des manœuvres réalisées entre 2015 et 2016. Les "tours de passe-passe" sont nombreux pour leurrer l’internaute, explique Le Parisien : réductions "incontournables", renouvelées en fait plus tard dans l’année, "soldes" au même prix de vente qu’avant lancement, prix de référence revu à la hausse pour afficher un taux de promotion plus intéressant.