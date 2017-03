Fugitif abattu dans le dos : le policier finalement condamné en appel

La sentence a été accueillie par les cris de joie des proches de la victime et des militants anti-violences policières. Relaxé en première instance, le policier Damien Saboundjian a été condamné vendredi 10 mars en appel à cinq ans de prison avec sursis et à une interdiction de port d'arme de la même durée pour avoir tué un fugitif d'une balle dans le dos en 2012.





Après six heures de délibéré, la cour d'assises de Paris a estimé que le fonctionnaire de 37 ans avait "agi par panique" et non en état de légitime défense. L’homme est ainsi bien pénalement responsable de la mort d'Amine Bentounsi le 21 avril 2012, lors d'une course-poursuite à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Mis en détention pour des vols à main armée, le braqueur était recherché après s’être enfui deux ans plus tôt lors d'une permission.