Après avoir payé sa caution à 100.000 euros, Alexandre Balkany a été remis en liberté

Dans cette enquête de fraude fiscale, les juges d'instruction reprochent à Alexandre Balkany d'avoir aidé ses parents à dissimuler au fisc la possession d'une luxueuse villa à Marrakech en ayant eu recours à deux contrats de bail fictifs. Le député-maire LR de Levallois-Perret et son épouse et première adjointe sont soupçonnés d'avoir caché au fisc cette propriété de Marrakech et une autre résidence, la villa Pamplemousse, située aux Antilles françaises.





Les juges d'instruction ont notifié la fin de leurs investigations à la fin janvier. La prochaine étape interviendra avec les réquisitions du parquet national financier, avant la décision des juges d'instruction de renvoyer ou non les protagonistes en procès. D'ici là, Alexandre Balkany dormira chez lui et non plus en prison.