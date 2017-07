Après neuf ans derrière les barreaux, O.J. Simpson obtient sa libération

Au-delà de cette affaire, O.J. Simpson était connu dans le monde entier pour avoir été aquitté du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown, et de l’ami de cette dernière, en 1994. Il avait été arrêté par la police après une course poursuite en voiture de plusieurs heures, suivie en direct par des millions de téléspectateurs. Son acquittement ne l'avait cependant pas empêché d'être reconnu responsable de leur mort lors d'un procès civil en 1997. La star déchue avait été condamnée à payer plus de 33 millions de dollars à leurs familles, ce qu'il n'a jamais fait. En 2016, une série documentaire, "O.J.: Made in America", lui a été consacrée. Réalisée par Ezra Edelman, elle a remporté en février l'Oscar du meilleur documentaire.