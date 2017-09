Assistants parlementaires du FN : Louis Aliot, le compagnon de Marine Le Pen, entendu par le pôle financier

Louis Aliot, vice-président du FN et ancien député européen entre 2014 et 2017, a été entendu ce mardi en début d’après-midi par les juges du pôle financier dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du Front national. Comme Marine Le Pen, déjà mise en examen dans ce dossier en juin dernier pour abus de confiance et dont il est le compagnon, il est soupçonné d’avoir embauché un assistant parlementaire, payé sur les fonds européens, mais qui n’aurait en fait travaillé que pour le FN. Au total, le Parlement européen estime son préjudice à cinq millions d'euros pour l'ensemble des assistants parlementaires FN concernés.