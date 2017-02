Atteinte de graves troubles de l’équilibre après un passage dans Space Mountain, elle poursuit Disneyland Paris

C'est un véritable "calvaire" qu'a vécu Marie (son prénom a été changé par nos confrères du Courrier Picard) en 2013 à Disneyland Paris. Depuis son passage dans Space Mountain, une des attractions-phare du parc, elle est atteinte de graves troubles de l'équilibre : "Ce jour-là, l’ancienne moi est morte. À 23 ans." confie-t-elle à nos confrères. "J’ai l’impression que rien n’est stable autour de moi, que tout tangue en permanence" explique-t-elle, avant de revenir difficilement sur l'incident : "On s’est installé dans le manège, dans le wagon de tête. Le manège démarre. J’ai senti ma tête claquer contre les arceaux. À gauche, à droite, la tête en avant. Je n’arrivais pas à la relever. Ça m’a paru une éternité. À la fin, j’avais des vertiges."





Selon le Courrier Picard, elle n'est pas parvenue à sortir seule du manège, aidée par un employé de l'attraction, son ami et un sapeur-pompier. Elle est renvoyée chez elle, et se souvient : "La route a été un enfer. Je rentre, je monte, je dors aussitôt, pensant que demain ça irait mieux."Mais les symptômes persistent et la jeune femme enchaîne les rendez-vous chez des médecins pour tenter d'y remédier. L'un d'eux explique que son "oreille internet a été touchée durant l'incident dans le manège".