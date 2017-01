Attentat de Nice : 1er rendez-vous judiciaire pour la policière municipale niçoise accusée de diffamation par Cazeneuve

Sandra Bertin, secrétaire générale du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de Nice et cosignataire d'une lettre ouverte au Premier ministre Manuel Valls déplorant le manque de considération du gouvernement pour la police municipale, n’avait pas révélé dans la presse l’identité de "l’émissaire du ministère", préférant réserver son nom à la justice. Mais selon les informations d’Europe 1, il ne s’agissait pas d’une personne du cabinet ministériel mais d’une commissaire de police travaillant à l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique. "Son rôle consiste à centraliser les informations sur tous les principaux faits qui surviennent en France, dans le but de transmettre des notes internes à son directeur central et au directeur général de la police. C'est ce qu'on appelle la 'remontée d'information'. Une procédure quotidienne, pratiquée sur tous types d'affaires", avait alors expliqué la radio.

Sandra Bertin avait maintenu ses propos, le ministre de l’Intérieur, sa plainte. "Un acharnement scandaleux contre une policière municipale exemplaire", avait alors dénoncé Chrisitian Estrosi, l'ex-maire de Nice, aujourd'hui premier adjoint. Lequel a lui aussi annoncé le dépôt d’une plainte contre Mediapart après la publication d'un article sur les repérages effectués par l'auteur de l'attentat commis le 14 juillet. Le site internet, qui s'appuie sur les images des caméras de vidéosurveillance de la ville, a mis en lumière les onze passages réalisés dans les jours précédant l'attaque par le terroriste Mohamed Lahouaiej Bouhlel sur la promenade des Anglais au volant d'un poids lourd avec lequel il a tué 86 personnes. Dans cette zone, la circulation des camions était formellement interdite.