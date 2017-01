Attentat de Nice : après la plainte de Cazeneuve, la policière municipale sera jugée en diffamation le 7 juin

Sandra Bertin sera jugée en diffamation le 7 juin prochain. Bernard Cazeneuve avait lancé des poursuites à l'encontre de cette policière municipale niçoise qui assure avoir subi "des pressions" de la part du ministère de l'Intérieur pour modifier son rapport sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet à Nice.





Quelques jours après l'attaque de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui avait avait foncé avec son camion dans la foule sur la promenade des Anglais -86 morts-, une polémique entre l'ex-maire de Nice Christian Estrosi et le gouvernement avait éclaté sur le dispositif de sécurité mis en place ce soir-là.





Sandra Bertin, responsable du Centre de supervision urbain de la ville de Nice, avait alors accusé un "commissaire de police", envoyé selon elle par le ministère de l'Intérieur, et une autre personne du cabinet ministériel qu'elle avait eue au téléphone, de lui avoir demandé "de faire apparaître sur certains endroits des positions de la police nationale" et de rédiger un rapport "modifiable". Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, s'était insurgé contre ces incriminations "indignes" et déposé une citation directe pour "diffamation".