Attentat de Nice : les plaintes des proches de victimes contre l'Etat et la ville classées sans suite

23 familles ou proches de victimes avaient porté plainte en estimant que le dispositif de sécurité mis en place par l'Etat ou la la ville n'était pas suffisant compte tenu du risque terroriste qui touchait la France à ce moment là. Le soir de l'attentat, plus de 30 000 personnes assistaient au feu d'artifice lorsque Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Franco-Tunisien de 31 ans, a foncé dans la foule avec un camion. L'attentat au camion-bélier à l'issue du feu d'artifice avait fait 86 morts.





Parmi les plaintes adressées au procureur de Nice, l'avocat des parents d'un enfant qui figurait parmi les victimes, le petit Yanis, Me Yassine Bouzrou, visait en particulier "le défaut de mise en place de contrôles de la circulation des poids-lourds" aux abords de la Promenade des Anglais où les camions étaient selon son interprétation théoriquement interdits. La plainte soulignait que le conducteur du camion s'était rendu à onze reprises sur la Promenade entre le 11 et le 14 juillet avec son poids-lourd de 19 tonnes, manoeuvrant à plusieurs reprises sur la voie piétonne et feignant de livrer des marchandises. Il s'était même garé sur la partie piétonne de la Promenade.