Attentat de Nice : un des fondateurs de l'association de victimes "Promenade des Anges" poursuivi pour escroquerie

Bientôt la commérotion des un an du drame et cette affaire qui fait tâche. Poursuivi par le parquet de Nice qui l'a cité à comparaître, M. Delhomel, 49 ans, est suspecté d'avoir détourné la somme de 7.300 euros, la recette d'une course caritative, et d'avoir présenté des remboursements de frais indus, pour moins de 2.000 euros, montant dont il a déjà remboursé une partie. L'association "Promenade des Anges", représentée par sa présidente Emilie Petitjean, est défendue par Me Darras, qui indique vouloir demander l'ensemble du remboursement et un montant pour le préjudice d'image.