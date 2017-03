Au procès des parents d’Inaya, enterrée dans un bois à 20 mois, le portrait d’un couple "toxique"

Cette violence s’est d'abord exercée contre leur fils aîné, Naïm. Pour l’avoir frappé, Grégoire Compiègne a d'ailleurs été condamné en 2010 à six mois de prison ferme. Devant les policiers, Bushra racontera qu’elle aussi était frappée par son compagnon. Depuis cette période, les services sociaux suivaient la famille pour des faits de maltraitance sur les trois enfants, Naïm, Inaya et Yasmine.





En mai 2010, Naïm, couvert de bleus, et Inaya, qui souffrait de malnutrition, ont du être hospitalisés et placés dans une famille d’accueil. Seize mois plus tard, fin 2011, sur le conseil des services sociaux qui estimaient le couple "stabilisé" après la naissance de leur troisième enfant, Yasmine, le juge des enfants renvoie les deux aînés dans leur foyer. Inaya est morte quelques semaines plus tard, entre fin décembre 2011 et fin janvier 2012, selon l’autopsie pratiquée un an plus tard.