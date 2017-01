AZF : un troisième procès de la catastrophe de Toulouse s'ouvre ce mardi à Paris

Selon la plupart des experts, l'explosion d'une violence inouïe, qui a fait 31 morts et 8000 blessés, dont une très grande partie gardent des séquelles notamment auditives, et des dégâts à des kilomètres à la ronde, a été causée par le contact entre deux substances incompatibles : du nitrate d'ammonium et du chlore. Il y avait eu un appel, et un deuxième procès avait débouché au contraire sur des condamnations de l'ancien directeur et de l'entreprise à des peines maximales, en 2012. Mais cette décision a été purement et simplement annulée en raison de doutes sur l'impartialité d'un magistrat.





Pour Me Daniel Soulez-Larivière, avocat de Serge Biechlin et de la société Grande Paroisse, l'enquête a été "biaisée" dès le début et orientée vers l'hypothèse d'un accident, la plus défavorable pour ses clients, afin de ne pas inquiéter les Toulousains dix jours après l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center. La défense devrait également insister sur l'existence de foyers de radicalisation à Toulouse dès le début des années 2000, bien avant les tueries du djihadiste Mohamed Merah en 2012. Le jugement de première instance, le seul valide en droit, avait admis que l'hypothèse terroriste ne pouvait être totalement exclue, bien qu'elle ne soit étayée par "aucun élément objectif".





Pour la majorité des parties civiles, c'est pourtant bien une mauvaise manipulation, liée à des défaillances dans l'exploitation du site, qui a causé l'explosion. Au-delà du fond du dossier, la tenue des audiences à Paris hérisse une partie des victimes, qui s'estiment "volées" de leur procès. Les audiences seront retransmises en direct à Toulouse, dans des salles pouvant accueillir 700 personnes. Le parquet général de Paris a par ailleurs désigné une association pour "accompagner et informer" les victimes tout au long des quatre mois de procès.