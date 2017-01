Belgique : Dieudonné condamné à deux mois de prison ferme pour des propos jugés antisémites

Les démêlés de Dieudonné avec la justice n’en finissent pas, même hors de France. La cour d’appel de Liège (Belgique) vient de confirmer ce vendredi une première condamnation à deux mois de prison ferme et 9 000 euros d’amende. Au cours d’un spectacle donné à Herstal le 14 mars 2012 devant plus de 1 000 personnes, il avait tenu des propos jugés antisémites et révisionnistes.





En première instance, le juge avait relevé des propos racistes, haineux et stigmatisant à l’encontre des handicapés mentaux, des juifs et des homosexuels. Selon le média belge DH, le tribunal liégeois a également qualifié ses paroles d’incitatives à la haine et à la violence, lorsqu’il avait appellé dans son spectacle "les chrétiens et les musulmans à s’unir pour tuer les juifs".