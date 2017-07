Besançon : faute de moyens, les audiences au tribunal "reportées une fois sur deux"

Contactée par LCI, la vice-procureur de Besançon, Alexandra Chaumet, assure que ce genre de désagrément arrive une fois sur deux. "Cela se répète depuis un an ou deux, depuis que les extractions des prévenus ont été mises sur le budget de l’administration pénitentiaire, explique-t-elle. Cela permet aux policiers et aux gendarmes, qui étaient auparavant affectés à ces missions, de se consacrer à autre chose." La présidente du tribunal, interviewée par l'Est Républicain, estime subir "de plein fouet les restrictions budgétaires". Ce qui, selon la vice-procureur, "ne ne va pas aller en s’arrangeant." Dans le cas présent, l’affaire a été reportée au 22 septembre prochain.