Bordeaux : une femme amputée des quatre membres après une infection nosocomiale, le CHU condamné

Elle était entrée à l’hôpital pour subir une IVG et avait été prise de fièvres et de douleurs à son retour à la maison. Au printemps 2011, Priscilla Dray, une Bordelaise âgée de 36 ans et maman de 3 enfants se présente aux urgences du CHU. Il faut trois jours pour que soit diagnostiquée une infection nosocomiale, contractée dans le bloc opératoire et déclenchée par un streptocoque pyogène de type A. "La bactérie mangeuse de chair". Malgré l’antibiothérapie qui lui est administrée, l’infection a eu le temps de se propager.