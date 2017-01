"C'est trop trop bien" : Hayat Boumeddiene, la veuve d'Amedy Coulibaly se trouve bien en Syrie

Le dernier appel de la veuve du terroriste remonte à la fin septembre 2015. Ce jour-là, elle appelle une amie qui vit en France à l'occasion de la fête de l'Aïd. Hayat Boumeddiene lui demande de ses nouvelles et lui raconte la façon dont elle l'a fêté. "On a fait ça en groupe et, franchement, c'était trop bien. On a fait une bonne ambiance et tout ça (...)", décrit-elle.





Puis, Hayat Boumeddiene n'a plus donné aucun signe de vie, amenant la DGSI à interrompre ses écoutes en avril 2016. Alors que devient-elle depuis ? Selon Mediapart, ses proches ont consulté des avocats pénalistes pour être conseillés sur un éventuel rapatriement en France. La DGSI, de son côté, n'exclut pas que la jeune femme revienne un jour sur le territoire national, même si aucune information n'a filtré en ce sens.