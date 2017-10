"C’est un peu comme si c’était notre fille" : comment le premier procès Fiona a passionné (et électrisé) la foule

JUSTICE - Le procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, la mère et le beau-père de la petite Fiona, dont le corps n'a jamais été retrouvé, s'ouvre lundi devant la cour d'assises de Haute-Loire. En première instance, le public était venu nombreux et une ambiance électrique planait. Les avocats espèrent de futurs débats plus sereins.