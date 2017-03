Cap-d'Ail : des armes de guerre saisies chez un homme signalé comme radicalisé

Le motif de cette perquisition n’est pas connu pour l’instant. A son domicile, les gendarmes de Menton ont découvert un "arsenal" de guerre : trois armes, dont une Kalachnikov et deux armes longues, un gilet pare-balles, un masque à gaz, des grenades et des munitions. L’individu, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé et placé en garde à vue.





La perquisition a été effectuée par les services de la gendarmerie, qui ont transmis l'enquête à la police judiciaire de Nice.