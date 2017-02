Casse spectaculaire au Musée d'art moderne de 2010 : 6 à 8 ans de prison pour l'"homme araignée" et 2 receleurs

La peine la plus lourde avait été requise à l'encontre du voleur, Vjéran Tomic, 49 ans : dix ans de prison, 300.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer toute activité dans la vente de bijoux et d’œuvres d'art pendant cinq ans. Tomic, un as de la varappe autant qu'un voleur talentueux, avait reconnu le larcin dès son arrestation. Le cambrioleur, qui écope d'une peine de 8 ans de prison, dont "le professionnalisme frise l'excellence", "n'a rien d'un gentleman" avec ses quatorze condamnations au casier, a relevé à l'audience le procureur Anaïs Trubuilt.