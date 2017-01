Affaire Fiona : Cécile Bourgeon reste en prison

Le 25 novembre dernier, devant la cour d'assises de Riom, Cécile Bourgeon avait en effet été acquittée du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de sa fille de cinq ans mais condamnée à cinq ans de prison pour 4 délits, notamment la non-assistance en personne danger et le recel de cadavre. Elle avait purgé 40 mois de prison en détention provisoire soit les deux tiers de sa peine et pouvait donc prétendre à une remise en liberté. Le beau-père de Fiona, Berkane Makhlouf, avait lui été reconnu coupable des violences mortelles et écopé de 20 ans de prison. Un verdict incompréhensible pour l'avocat général qui avait demandé une peine maximale - 30 ans - et similaire pour les deux accusés et une partie du public qui avait attendu les fourgons des deux condamnés. A leur sortie du palais de justice, ils avaient essuyé pluie d’insultes, de cris et de crachats.





Les quinze jours de débats n'avaient pas permis de faire la lumière sur les circonstances de la mort de l'enfant, ni sur l'endroit où le corps a été caché. La mère et le beau-père de l'enfant seront rejugés dans une nouvelle juridiction, qui n'a pas encore été désignée. L'avocat d'une des parties civiles avait demandé le dépaysement de l’affaire, pointant du doigt "l'ambiance parfois très pesante et peu propice à la réflexion" lors du premier procès.