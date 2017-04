Chantage à la sextape de Valbuena : Djibril Cissé mis en examen

Il semble que la justice ne soit pas tout à fait du même avis, surtout après que Djibril Cissé avait expliqué avoir fait l'aller-retour entre les maîtres-chanteurs et Valbuena "deux ou trois fois pas plus". Tout comme Karim Benzema, l’ancien joueur d’Auxerre et de Marseille est désormais soupçonné d’avoir apporté son concours aux maîtres chanteurs, écrit Le Parisien.