Charente : les parents d'un bébé de trois mois décédé mis en examen

Le parquet d'Angoulême a indiqué samedi qu'un père de famille, soupçonné d'avoir violemment secoué son bébé de trois mois, et la mère du nourrisson, ont été mis en examen après le décès de leur fils. Les faits se sont déroulés le 14 février dernier,





Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi 24 février, et le père âgé d'une trentaine d'années a été mis en examen "pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Il a été placé en détention provisoire. La mère, âgée d'une vingtaine d'années, a également été mise en examen pour "non-dénonciation de mauvais traitements et placée sous contrôle judiciaire". Le petit garçon était le premier et seul enfant du couple, a précisé le parquet.