Cinq personnes jugées à Créteil pour une vaste fraude au code de la route

L’alerte a été donnée via un courrier anonyme, reçu en novembre 2015 par les policiers du commissariat de Chennevières-sur-Marne. La lettre est signée d’un "citoyen français qui aime la France". Ce dernier dénonce les agissements d’un homme, d’origine pakistanaise, qui aurait donné 5000 euros à un homme dénommé "Jean-Pierre" pour obtenir son code de la route. Quelques mois plus tard, l'homme d'origine pakistanaise, Majid H., est convoqué au commissariat et avoue avoir servi d'intermédiaire entre Jean-Pierre M-R. et des personnes de nationalité étrangère, candidates au code de la route.





Cinq personnes sont alors soupçonnées : Majid H., Jean-Pierre M-R. lui-même, l'ancien patron du Centre d'éducation routière européen (Cere), son épouse Marie-Françoise, sa fille Stéphanie L., gérante de plusieurs auto-écoles en région parisienne, ainsi que Bertrand L., son époux. Ces deux derniers sont soupçonnés d'avoir permis la fraude et réalisé 500 photos liées aux 200 séries de questions posées lors de l'examen du code de la route.