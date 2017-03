Condamnée pour maltraitance, une puéricultrice exerçant en crèche ne peut être licenciée parce qu'elle est syndiquée

L'auxiliaire de la petite enfance est mis à pied depuis le 17 décembre 2015, suite à la révélation de faits de maltraitance dénoncés par quatre de ses ex-collègues. Insultes, jets d’objets, privation de repas pour les enfants les plus lents à manger, plaquage au sol et isolement dans le noir, la puéricultrice n'a pas épargné les jeunes dont elle avait la charge entre septembre et novembre 2015.





Pour ces agissements, le Procureur de la République avait réclamé quatre mois de prison avec sursis. Une peine qui a finalement était allégée à trois mois, le 10 mars dernier. L’employée doit tout de même verser en plus des sommes comprises entre 1500 et 3000 euros aux familles qui se sont constituées parties civiles.