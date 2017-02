Consultation "habituelle" de sites terroristes : le délit revient dans la loi après sa censure par le Conseil constitutionnel

Cette fois-ci, Parlement et Conseil constitutionnel pourraient tomber d'accord, et donner naissance pour de bon au délit de consultation "habituelle" de sites terroristes. Après sa censure par les "Sages", le 10 février, le texte a été réécrit par les parlementaires. Il figurera dans le projet de loi sécurité publique, qui doit être voté une dernière fois à l'Assemblée mercredi et au Sénat jeudi.





Les parlementaires ont intégré une nouvelle condition à ce délit. "La consultation habituelle doit être accompagnée d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces sites", a expliqué le président LR de la commission des Lois du Sénat Philippe Bas. Proposé par la droite sénatoriale, cet amendement a été accepté par la majorité de gauche de l'Assemblée. Pour autant, le député PS Pascal Popelin juge le texte "toujours fragile juridiquement", et estime qu'il existe "d'autres outils plus efficaces, comme le délit d'entreprise terroriste individuelle".