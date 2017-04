Couple tué à Magnanville : deux des gardés à vue sont aussi liés à l'affaire des bonbonnes

Début septembre, une voiture remplie de bonbonnes de gaz avait été découverte dans le centre de Paris. Un projet d'attentat avorté par un commando présumé de trois jeunes femmes radicalisées avait alors été mis en lumière. Pour les enquêteurs, le djihadiste français Rachid Kassim téléguidait le commando via Telegram depuis la zone irako-syrienne. C'est ce même homme, considéré comme l'un des propagandistes francophones les plus dangereux de l'organisation terroriste, qui pourrait avoir également été "l'inspirateur" de Larossi Abballa. Selon des sources américaines et françaises, Rachid Kassim aurait été tué en février dans un bombardement de la coalition contre l'EI près de Mossoul.





Le 13 juin dernier, Larossi Abballa, 25 ans, avait tué Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, commandant de police, adjoint du commissariat des Mureaux, et Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif du commissariat voisin de Mantes-la-Jolie, à leur domicile de Magnanville. Le djihadiste avait ensuite été abattu par les policiers du Raid. A ce jour, deux personnes ont été mises en examen dans cette affaire : Saad Rajraji , 27 ans, et Charaf-Din Aberouz, 29 ans, arrêtés au lendemain du double assassinat et soupçonnés d'avoir pu jouer un rôle de soutien logistique. Ces trois nouvelles gardes à vue peuvent durer 96 heures.