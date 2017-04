Couple tué à Magnanville : trois personnes placées en garde à vue

A ce jour, deux personnes ont été mises en examen depuis : Saad Rajraji , 27 ans, et Charaf-Din Aberouz, 29 ans, arrêtés au lendemain du double assassinat et soupçonnés d'avoir pu jouer un rôle de soutien logistique. Rachid Kassim, considéré comme l'un des propagandistes francophones les plus dangereux de l'organisation terroriste, pourrait de son côté avoir été "l'inspirateur" de Larossi Abballa. Selon des sources américaines et françaises, celui-ci aurait été tué en février dans un bombardement de la coalition contre l'EI près de Mossoul.