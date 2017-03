Crimes en série à Montluçon : trois hommes mis en examen

L’un des suspects du double meurtre, un homme de 18 ans, déjà poursuivi et incarcéré pour le viol en réunion d'une jeune femme le 11 mars dernier, a été mis en examen samedi pour "homicides volontaires précédant ou accompagnant des actes de torture ou de barbarie au préjudice de personnes vulnérables et également vol avec dégradation", a souligné le parquet. Il a également reconnu sa présence sur les lieux du crime de la dame de 74 ans et "un certain niveau de participation", tout en impliquant un homme faisant l'objet, par ailleurs, d'un mandat de recherches pour le viol en réunion.





Deux autres suspects pouvant être impliqués dans les meurtres des époux Degl'Innocenti ont été mis en examen et placés en détention provisoire dimanche. Au total, six personnes pourraient être impliquées dans cette affaire complexe, certaines pouvant être également soupçonnées dans les deux autres.





Des analyses ADN et des expertises informatiques sont en cours pour tenter de faire la lumière sur cette série de crimes et établir les liens entre les différents protagonistes, tous ne reconnaissant pas leur implication. Plus d’une douzaine d'enquêteurs du SRPJ de Clermont-Ferrand travaillent sur ces trois affaires, en relation avec le procureur de la République à Cusset, Éric Mazaud.