Des liens entre Daech et Lafarge ? Une enquête ouverte après la plainte de Bercy

Selon le journal français, un "un certain Ahmad Jaloudi" avait été envoyé "par Lafarge à Manbij, pour obtenir des autorisations de l'EI de laisser passer les employés aux checkpoints", alors que les terroristes devenaient à l'époque de plus en plus incontournables dans la région. Un laissez-passer, estampillé du tampon EI, aurait aussi permis aux camions d'arriver sur le site pour l'approvisionner, ce qui supposerait le paiement de taxes. Le Monde évoquait également l'intervention d'intermédiaires et de négociants afin de vendre au cimentier du pétrole raffiné par le groupe Etat islamique.





Face à ces révélations et à la plainte de Sherpa, LafargeHolcim avait réagi en indiquant qu'"en Syrie comme ailleurs, la priorité du groupe a toujours été la sécurité de (ses) collaborateurs et de leurs familles". Il soulignait alors que l'usine citée était un "employeur important dans la région" et "avait un rôle vital" pour les Syriens, "car elle leur fournissait les matériaux de construction essentiels à leurs besoins en matière de développement et d'urbanisation".





Pour Me Marie Dosé, l'avocate de Sherpa qui s'est exprimée jeudi à l'AFP, "il est temps que Lafarge réponde judiciairement des faits scandaleux qui lui sont reprochés". "Nous attendons la désignation d'un juge d'instruction pour que des investigations liées à son comportement en Syrie et ses liens avec l'EI puissent être diligentées dans les meilleurs délais", a-t-elle expliqué.