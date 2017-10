Détentions provisoires : "Il faut que les enquêtes puissent aller plus vite"

Au 1er septembre dernier, 28 % des détenus français sont des prévenus en attente de jugement. Un problème ancien qui s’est accentué ces dernières années. Et les spécialistes des questions pénitentiaires ne parviennent pas à fournir des explications pertinentes, faute d'outils statistiques suffisants. Seule certitude : ces chiffres reflètent une justice plus sévère et plus lente.