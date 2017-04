Deux fausses victimes des attentats de Paris de nouveau condamnées pour l'attaque de Nice

Leur première condamnation ne leur a pas servi de leçon et ils n'ont pas hésité à recommencer. Un couple domicilié à Cannes a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Grasse (Alpes-Maritimes) pour avoir prétendu avoir été victime de l'attentat de Nice qui avait causé la mort de 86 personnes sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier.





Déjà condamnés en décembre dernier à trois ans de prison pour elle, et six ans pour lui, pour avoir prétendu être des victimes des attentats de Paris, les deux escrocs ont cette fois écopé de quatre et six ans d'emprisonnement assortis d'une interdiction de séjour de cinq ans dans les Alpes-Maritimes. Peu convaincu par les pleurs et les remords affichés dans le box par les deux prévenus, le parquet avait requis cinq et six ans de prison.