Disparition du petit Antoine : plus de huit ans après, la mère et son ex-compagnon mis en examen

Après la mise en examen de leurs clients cette semaine, les avocats ont dénoncé une décision "indigne" de la part des magistrats en charge de l’enquête. "Il est très décevant de voir que la justice accorde du crédit aux propos opportunistes d’un toxicomane multirécidiviste qui espère simplement obtenir des réductions de peines supplémentaires", a ainsi déclaré à La Montagne Me Canis, l’avocat de Sébastien Ribière.





La défense a d’ores et déjà fait savoir qu’elle contesterait les poursuites devant la cour de Riom, qui a récemment jugé la mère et le beau-père de la petite Fiona. Car l’affaire du petit Antoine n’est pas sans rappeler celle de cette fillette de 5 ans disparue en mai 2013. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, tous deux toxicomanes, avaient alors tenté de faire croire à l’enlèvement de l’enfant avant de reconnaître qu’elle était décédée. Le corps, qui selon le couple aurait été enterré près du lac d’Aydat, n’a jamais été retrouvé. A l'époque, Alexandrine Brugerolle de Fraissinette s'était exprimée dans la presse locale en réfutant toutes similitudes entre les deux affaires. "Je ne vois pas en quoi (elles) peuvent se rapprocher. Quand Antoine a disparu, je n’étais plus du tout dans la drogue. Le contexte n’avait rien à voir", avait affirmé la jeune femme qui avait répété, "Je continue à penser que quelqu’un est entré chez moi en mon absence et est parti avec mon fils".