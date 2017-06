DOCUMENT - Affaire Grégory : "Je suis peut-être le seul à savoir qui c’est", voici l’enregistrement de la voix du corbeau

Pendant près de trois ans, la famille Villemin a reçu plus de mille appels. Des menaces qui ont débuté en 1981, trois ans avant la mort du petit garçon. Et des discussions comme celles-ci, le couple en a enregistré des dizaines grâce à son répondeur. Si le son est de mauvaise qualité, les gendarmes ont estimé un temps qu'il était possible de l'exploiter.





Comme le temps peut changer la voix d'une personne, ces enregistrements ont été comparés avec les interviews données aux médias par les protagonistes du dossier. Des interviews conservées par l'INA. Mais jusqu’à ce jour, personne ne sait qui se cache derrière le combiné.