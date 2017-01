Double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986 : le non-lieu d'Henri Leclaire sera-t-il cassé ?

La justice cassera-t-elle le non-lieu sur cette base ? "On s'attend à tout, y compris à un rebondissement supplémentaire qui semble bien inutile pour la souffrance des familles et de mon client", souffle Me Hellenbrand, l’avocat d’Henri Leclaire, joint par LCI. Tout ce que sait mon client, c'est qu'il est innocent et que depuis plusieurs années, on le jette en pâture à l’opinion publique". Son nom dans le dossier de Montigny-lès-Metz n’est en effet pas nouveau. Il plane même depuis le début de l’enquête, l'ex-manutentionnaire ayant été le premier à avouer en 1986 le meurtre des deux garçons, massacrés à coups de pierre sur un talus SNCF où ils jouaient. Avant de se rétracter. Les enquêteurs avaient fini par le mettre hors de cause relevant des inexactitudes dans ses déclarations, et estimant, après reconstitution, que sa corpulence l'empêchait de monter sur ledit talus.





Quelques mois après, c’est un adolescent de 16 ans, Patrick Dils, qui avouait à son tour les meurtres, avant lui aussi de revenir sur ses aveux. Patrick Dils sera ensuite le premier mineur condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1989 et l'un des rares détenus français à bénéficier d'une procédure de révision, qui aboutira à son acquittement en 2002. La présence du tueur en série Francis Heaulme non loin du lieu du crime le jour des faits, avait été un élément clef de la procédure de révision et de cet acquittement.





Mais le "routard du crime" a toujours nié le crime de Montigny, allant jusqu'à mettre en cause Henri Leclaire qu’il aurait vu "plein de sang" descendre le talus. "Moi, mon style, c'est l'Opinel et j’étrangle à mains nues. Montigny c’est pas moi !", a répété à l'envi Francis Heaulme qui a été condamné dans des dossiers où il a aussi tué à coups de pieds ou de pierres.