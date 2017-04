Du proxénétisme sur un site de petites annonces ? L'affaire Vivastreet en 4 questions

En tant qu'hébergeur d'annonce, Vivastreet n'est pas juridiquement considéré comme leur éditeur. "Leur obligation en tant qu’hébergeur est notamment de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible pour permettre aux internautes de porter à leur connaissance les contenus qui seraient illicites", explique l'avocate Me Marie Soulez, citée par Le Monde.





Le directeur général de Vivastreet, Cédric Brochier, a assuré dans le quotidien faire vérifier systématiquement toutes les annonces et "les supprimer si elles ont un caractère illégal ou non conforme à nos conditions générales d’utilisation". Et d'ajouter que "45 modérateurs" sont chargés de traiter les signalement et de supprimer d'éventuelles annonces illégales.