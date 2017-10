Elles sont la bête noire de Marine Le Pen : les 9 Femen poursuivies pour exhibition sexuelle à Hénin-Beaumont ont été relaxées

Le 23 avril, lors du premier tour de l'élection présidentielle, non loin du bureau de vote où Marine Le Pen était attendue, six militantes Femen, torse nu, masques de Donald Trump, de Vladimir Poutine et de Marine Le Pen sur la tête, étaient sorties d'un véhicule pour manifester dans la rue contre la candidate et le Front national, scandant ironiquement "Marine, présidente". Elles avaient été rapidement maîtrisées au sol et interpellées.





Le 7 mai, cinq Femen étaient montées brièvement seins nus sur l'échafaudage d'une église avant d'être interpellées. "Il serait temps que les différents parquets comprennent que le mode d'action des Femen ne constitue pas des exhibitions sexuelles et qu'on cesse de poursuivre des militantes politiques féministes sur le fondement d'une infraction sexuelle", a estimé leur avocate.