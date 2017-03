Empoisonnements suspects dans des cliniques de Besançon : "C'était évident que mon père n'est pas mort par enchantement"

"Ça m’a fait un choc d’apprendre qu’on suspecte un acte volontaire, j’en ai eu des frissons, explique Nadia, la femme de Damien, citée ce samedi par L'Est-Républicain. Comment on peut jouer avec la vie des gens comme ça ? Bizarrement, je le vois aussi comme une chance car depuis, je n’ai pas eu de nouvelle de sa famille et j’espère savoir enfin ce qui s’est vraiment passé".





De son côté, Jacques, le conjoint de Laurence, veut que justice soit faite : "Peu importe même si c’est dur, avec les avocats, on va aller jusqu’au bout. Si c’est un acte criminel, il faut que celui qui a fait ça soit puni". Les filles d'une des victimes ont immédiatement fait le lien lorsque l'affaire a éclaté. Leur père est mort en 2008 d'un arrêt cardiaque. "Moi depuis le départ, c'était évident que mon père était pas mort par enchantement, explique l'une d'entre elles aux caméras de TF1. C'était évident qu'on nous l'avait tué soit par erreur médicale, soit par tout autre chose. (...) On a cru que notre dossier était enfoui et on s'est rendues compte que des personnes travaillaient dans l'ombre d'arrache-pied."





Quant au praticien mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans la nuit de lundi à mardi, il "conteste fondamentalement tout empoisonnement que ce soit" et "dit passer sa vie à réanimer les gens, pas à les tuer", explique son avocat Randall Schwerdorffer, interrogé par l'AFP.