En "craquage total", Jawad Bendaoud insulte les policiers : récit d'une audience sous haute tension

Son avocat avait assuré qu'il serait "présent" à l'audience. Jugé ce jeudi pour trafic de stupéfiants aux côtés d'un certain Mohamed S. rencontré en 2011 en prison, Jawad Bendaoud, 30 ans, a fait en effet une apparition brève mais remarquée devant le tribunal.

"Monsieur refuse de sortir de sa cellule" glisse un policier à ses collègues tandis que des cris sont entendus depuis le couloir qui mène au box. Après une suspension de quelques minutes, Jawad Bendaoud arrive finalement… Méconnaissable. L'homme rendu célèbre après la diffusion d'une vidéo tournée le mercredi 18 novembre 2015 à Saint-Denis, cinq jours après les attentats de Paris et alors qu'on le soupçonne d'avoir hébergé des terroristes, est très différent de celui dans le petit écran. Les cheveux gominés ont laissé place à un petit catogan, les lunettes rectangulaires ont disparu, le trentenaire est plus costaud et semble avoir pris quelques kilos.