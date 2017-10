EN DIRECT - Au procès Merah ce jeudi, les failles du renseignement

Quatre jours plus tard, le 19 mars 2012, Mohamed Merah assassinait quatre autres personnes, Jonathan Sandler, 30 ans, ses deux fils Arié et Gabriel, 5 et 3 ans, et Myriam MOnsoneoo, 8 ans, dans l'enceinte de l'école Ozar Hatorah à Toulouse.





Avant lui ce jeudi, un brigadier de police, surnommé "Hassan", viendra témoigner à la barre. Ce brigadier de police en fonction à la DDRI (Direction régionale du renseignement intérieur) en 2012 avait eu en charge le dossier de Mohammed Merah. Le témoin X est lui aussi très attendu.