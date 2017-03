EN DIRECT - Procès en appel des parents de la petite Inaya : "Aucun des deux n'était capable de donner la date exacte du décès de leur enfant"

Le second procès des parents de la petite Inaya s'ouvre ce jeudi à la Cour d'assises de Bobigny. Bushra Taher Saleh et Grégoire Compiègne avaient fait appel de leur condamnation à respectivement 20 et 30 ans en première instance, en novembre 2015, pour la mort de leur bébé âgé de 20 mois.





Pendant un an, le corps de la petit Inaya était resté dans un sac-poubelle enterré dans la forêt de Fontainebleau. Les parents, âgés de 24 et 26 ans à l'époque, avaient officiellement affirmé n'avoir que deux enfants pour dissimuler la disparition de leur bébé. C'est grâce au signalement d'une institutrice en janvier 2013, qui avait remarqué de nombreuses absences et marques de coups sur l'aîné de la famille, que les services sociaux se rendent chez le couple et constatent que la petite Inaya n'y est plus.