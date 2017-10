Procès Merah : "Jusqu'au bout, j'ai donné sa chance à Mohamed", raconte l'ancien patron du Raid

LES ARMES PRESENTEES





Plusieurs armes ont été sorties des scellés, celles qui ont été retrouvées dans la Mégane désignées par Merah et celle que MOhamed Merah a utilisé lors des tueries. Pour les attaques, Mohamed Merah a utilisé une arme type Colt et un pistolet-mitrailleur Uzi. Le Uzi a été utilisé dans l'enceinte de l'école Ozar Hatorah, où quatre personnes ont perdu la vie : Jonathan Sandler, 30 ans, ses deux enfants Arié et Gabriel, 5 et 3 ans, et Myriam Monsonego, 3 ans.